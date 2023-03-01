Дзюба: Семак последнее время избегал нас с Оздоевым, не разговаривал

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, что не разговаривал с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком, когда уходил из санкт-петербургского клуба летом 2022 года.

«Мы даже с ним не разговаривали и по сей день не общаемся. У нас нет никакого конфликта. Мы просто не разговариваем, и всё. Он не захотел подходить, последнее время избегал нас с Оздоевым, не разговаривал. Ему, наверное, было неудобно всё сказать в лицо. Может быть, он не решает, кто останется в команде, а кто нет. Наверное, пожелания говорит, но не думаю, что он последний, кто говорит «да» или «нет».

Помню ли последний разговор? Такого не было. Сергей Богданович избегает неприятных разговоров», — сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube-канале Nobel.