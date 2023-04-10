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Жена Вальверде опубликовала пост после нападения игрока на футболиста «Вильярреала»

Жена Вальверде опубликовала пост после нападения игрока на футболиста «Вильярреала»
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Мина Бонино, жена полузащитника «Реала» Федерико Вальверде опубликовала пост после нападения игрока на футболиста «Вильярреала» Алекса Баэну после матча 28-го тура чемпионата Испании.

«Должна ли я объяснять что-то после того, как мне сказали, что моя беременность не может продолжаться? Мы молчали почти два месяца, ожидая результатов, чтобы узнать, будет ли всё в порядке или нет, учитывая, мои пять месяцев беременности.

Несмотря ни на что, от всего сердца я не желаю никому, пройти через подобную ситуацию. Это последнее, что я собираюсь добавить, но для меня это пытка пережить это заново. Но это уже носило публичный характер, что с моей беременностью что-то случилось», — приводит слова Бонино Mundo Deportivo со ссылкой на социальные сети Бонино.

Ранее сообщалось, что после матча чемпионата Испании, в котором «Вильярреал» обыграл «Реал» со счётом 3:2, Вальверде ударил Баэну по лицу на парковке. Сообщалось, что Баэна во время игры оскорбил Федерико, упомянув его семью.

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