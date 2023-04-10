Роман Орещук: «Динамо» и «Спартак» не наиграли на победу в своём матче

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и столичным «Спартаком». Игра завершилась со счётом 3:3.

«Для болельщика – обалденный матч. Столько голов, комбинаций, грубых ошибок, сейвов вратарей. Был весь набор. Осталось только красную получить. Для человека, который работает в футболе, это матч грубых ошибок с обеих сторон. У меня двоякое впечатление.

Если арбитр сразу ставит пенальти, то тогда и жёлтую карточку Даса должен получить сразу. А потом можно было отменить или ещё что-то. Есть ощущение, что он не на Дасу поставил пенальти, а на Соболева. И когда арбитра пригласили смотреть VAR, то сказали: «При чём здесь Соболев? Иди смотри, что сделал Даса».

А Даса дал формальный повод поставить пенальти через VAR. В наше время пенальти за такое не ставили. Повод был. Он увидел, что ошибся на Соболеве, но Даса фолил и отменять не нужно. И он идёт и даёт жёлтую Дасе. Ставит на одном, а по факту пенальти оказывается совсем на другом. Для меня это не пенальти, а настоящая мужская борьба.

Хочется уже узнать правила, по которым нас судят. А матч как болельщику мне понравился. За день до игры я сказал: «Будет много голов». Ошибок грубых, да, наверное, не ждал, но они были и с той и с другой стороны. Всё-таки играли «Спартак» и «Динамо». Это не уровень футболистов «Тамбова» с «Шинником». Такие грубые ошибки допускать нельзя. Люди получают немаленькие деньги.

Результат матча однозначно справедлив, ни одна команда на победу не наиграла», – приводит слова Орещука Metaratings.