Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-милиционер и имам Магомедкамилов рассказал, как стал главным тренером во Второй лиге

Экс-милиционер и имам Магомедкамилов рассказал, как стал главным тренером во Второй лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Наставник махачкалинского «Легиона» Ахмад Магомедкамилов рассказал, как стал тренером.

«Как таковых навыков тренировать у меня не было. Просто знал, что хочу видеть на поле. Конечно, теории мне не хватало. Но старался учиться у всех. Плюс сам практиковался на нашей второй команде в любительской лиге.

Документы на лицензию B подал только в 2019 году. Надоело. Одного, второго тренера отправили в Премьер-Лигу. Всех их развили. В какой-то момент поняли, что клуб должен давать дорогу в первую очередь футболистам. Сказал ребятам, что с этого момента наверх будут уходить только они. Сейчас, кстати, сам учусь на категорию А.

Избулатов вернулся, стал формально главным. Но договорились, что основными процессами буду управлять я», — сказал Магомедкамилов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Материалы по теме
«Предлагали три миллиона, чтобы мы проиграли». В России милиционер стал главным тренером
Эксклюзив
«Предлагали три миллиона, чтобы мы проиграли». В России милиционер стал главным тренером
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023