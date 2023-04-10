Экс-милиционер и имам Магомедкамилов рассказал, как стал главным тренером во Второй лиге

Наставник махачкалинского «Легиона» Ахмад Магомедкамилов рассказал, как стал тренером.
«Как таковых навыков тренировать у меня не было. Просто знал, что хочу видеть на поле. Конечно, теории мне не хватало. Но старался учиться у всех. Плюс сам практиковался на нашей второй команде в любительской лиге.
Документы на лицензию B подал только в 2019 году. Надоело. Одного, второго тренера отправили в Премьер-Лигу. Всех их развили. В какой-то момент поняли, что клуб должен давать дорогу в первую очередь футболистам. Сказал ребятам, что с этого момента наверх будут уходить только они. Сейчас, кстати, сам учусь на категорию А.
Избулатов вернулся, стал формально главным. Но договорились, что основными процессами буду управлять я», — сказал Магомедкамилов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
- 10 апреля 2023
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