Кержаков признался, что принял предложение от «Кармиотиссы» через переписку в соцсетях

Бывший главный тренер кипрской «Кармиотиссы» Александр Кержаков рассказал, что принял предложение возглавить клуб через переписку в соцсетях.

«Мне написали сообщение: «Александр Анатольевич, готовы ли Вы…». Обычно я удаляю сообщения, но тут меня заинтересовала форма обращения, поэтому кликнул.

Полное сообщение выглядело так: «Александр Анатольевич, готовы ли Вы рассмотреть возможность работы в европейском чемпионате и знаете ли Вы в совершенстве английский язык?» Иностранные игроки, с которыми я работал, не жаловались на мой английский.

Мне рассказали, что «Кармиотисса» ищет главного тренера. Человек, который мне написал, – агент, с которым владелец «Кармиотиссы» Дмитрий Пунин консультировался по футболистам.

Через два часа мне прислали контракт. Смутило ли меня это? Я восемь месяцев сидел без работы. За это время получил только одно конкретное предложение. Даже из Первой лиги ничего не было. А тут – европейский чемпионат, в котором четыре команды выходят в еврокубки», — приводит слова Кержакова Sports.ru.