Денис Попов: «Локомотив» на правильном пути

Бывший нападающий сборной России Денис Попов поделился впечатлениями от матча 22-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» (1:2).

«Победная серия у «Локомотива», может, и оборвалась, но он очень неплох сейчас. Давно такого матча не было, очень интересный получился футбол с обеих сторон. Искромётный, на больших скоростях, практически без центра поля. Из обороны при первой же возможности старались выходить вперёд вертикальными передачами, было много моментов. Думаю, это один из наиболее интересных матчей в этом году. Хорошая заруба была, что называется.

Наверно, всё-таки сказалось индивидуальное мастерство легионеров «Зенита», они и решили результат. Но в любом случае не надо забывать, что «Локомотив» добавляет по ходу сезона с приходом нового главного тренера. Команда сильно преобразилась при Галактионове. Кроме Дзюбы, команду пополнили ещё ряд молодых игроков – Пиняев, Глушенков. Я думаю, будут очень интересно посмотреть на «Локомотив» в следующем сезоне. Сейчас, понятно, они основную свою задачу решили. Теперь постараются до лета подняться как можно выше по турнирной таблице и сыграться. На сегодняшний день мы видим, что «Локомотив» уже способен бороться за высокие места.

Думаю, если бы железнодорожники победили, это не стало бы неожиданностью. Я уже сказал, что «Локомотив» хорошо выглядит и качественно играет, мы видим это по результату. Поэтому была у него с «Зенитом» такая по-хорошему заруба и дерби своеобразное. «Локомотив» на правильном пути», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».