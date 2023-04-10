Сенников: «Локомотив» в игре с «Зенитом» не выдержал высокий темп, который сам и предложил

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ, в котором железнодорожники уступили «Зениту» со счётом 1:2.
«Локомотив» хорошо провёл матч с «Зенитом». Но команда Галактионова не смогла выдержать высокий темп, который с начала игры сама и предложила. «Локо» переигрывал «Зенит» до момента, пока были силы. Первую половину матча москвичи провели лучше соперника, тем обиднее было пропустить в самой концовке тайма. «Зенит» имел один момент — и реализовал его.
Я думаю, уже определились команды, которые будут играть в стыках. «Локомотиву» будет сложно растерять преимущество. Тем более те же «Факел» и «Пари НН» вряд ли наберут много очков», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
«Локомотив» потерпел первое поражение в Российской Премьер-Лиге под руководством тренера Михаила Галактионова. Команда находится на 11-й строчке, заработав 25 очков.
- 10 апреля 2023
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