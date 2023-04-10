Goal.com: главная проблема Мудрика заключается в нехватке физической подготовки

Вингер «Челси» Михаил Мудрик не выглядит готовым к требованиям Премьер-лиги в физическом плане, говорится в статье Goal.com. По мнению британских журналистов, именно в этом заключается основная причина неудачных выступлений украинца за новую команду, куда он перешёл в январе нынешнего года.
Синие выиграли гонку за высокорейтингового украинца, опередив «Арсенал», но, если не считать обнадёживающего дебюта со скамейки запасных против «Ливерпуля» на «Энфилде» в феврале, он выглядел как рыба, которую выбросило из воды. Мудрик ещё не открыл счёт голам за «Челси», несмотря на то что у него было много моментов. И, похоже, он физически не готов к требованиям футбола Премьер-лиги. Плохая игра бывшего вингера донецкого «Шахтёра» уже стала поводом для беспокойства руководителей клуба», – отметили в издании.
Аналитики Goal.com назвали трансфер Мудрика одним из самых провальных для «Челси» в текущем сезоне. Они подчеркнули, что украинец выглядит в составе синих инородным телом и пока разочаровывает и болельщиков, и руководство клуба.
Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» за € 70+30 млн. Он провёл десять матчей за команду из Лондона, отметившись лишь одной голевой передачей.
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