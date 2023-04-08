Мудрик не забивает за «Челси» в 10 матчах

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик не забивает за клуб на протяжении 10 матчей.

Михаил не отметился результативными действиями в сегодняшней игре 30-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном». Вингер «Челси» вышел на замену на 68-й минуте вместо Рахима Стерлинга. За отведённое ему время он ни разу не пробил, совершил одну обводку (с трёх попыток) и отдал две передачи (обе точные).

Украинец по-прежнему не провёл ни одной полной игры за синих. За 10 матчей в составе «Челси» на счету Михаила имеется только один голевой пас на Матео Ковачича в гостевой игре с «Лестером» (3:1).

Михаил Мудрик является воспитанником харьковского «Металлиста». В зимнее трансферное окно «Челси» приобрёл его за € 70+30 млн у донецкого «Шахтёра». Как сообщалось до этого, в Мудрике был лично заинтересован тренер «Арсенала» Микель Артета. Однако руководству «Челси» оперативнее удалось договориться о трансфере украинца.