Мудрик не забивает за «Челси» в 10 матчах

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик не забивает за клуб на протяжении 10 матчей.
Михаил не отметился результативными действиями в сегодняшней игре 30-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном». Вингер «Челси» вышел на замену на 68-й минуте вместо Рахима Стерлинга. За отведённое ему время он ни разу не пробил, совершил одну обводку (с трёх попыток) и отдал две передачи (обе точные).
Украинец по-прежнему не провёл ни одной полной игры за синих. За 10 матчей в составе «Челси» на счету Михаила имеется только один голевой пас на Матео Ковачича в гостевой игре с «Лестером» (3:1).
Михаил Мудрик является воспитанником харьковского «Металлиста». В зимнее трансферное окно «Челси» приобрёл его за € 70+30 млн у донецкого «Шахтёра». Как сообщалось до этого, в Мудрике был лично заинтересован тренер «Арсенала» Микель Артета. Однако руководству «Челси» оперативнее удалось договориться о трансфере украинца.
- 8 апреля 2023
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