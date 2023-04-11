Бывший арбитр РПЛ Федотов заявил, что в ворота «Оренбурга» следовало назначить пенальти

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал решения арбитра в матче 22-го тура Российской Премьер-лиги «Оренбург» — «Ростов» (2:2).

«Тяжёлая игра для Сафьяна, для которого это был дебют. Много карточек, пропуски очевидных нарушений. Наверное, он так трактовал единоборства. На 17-й минуте следовало назначить штрафной в пользу «Ростова», когда игрок «Оренбурга» сыграл рукой. Сафьян продолжил игру, и его начали прессовать футболисты «Ростова», потому что потом возник опасный момент. Арбитр пропустил эпизод, и пришлось показывать жёлтую игроку, который бежал к нему и возмущался.

На 59-й минуте Сафьян неправильно засчитал гол, но поменял решение после вмешательства VAR в лице Мешкова и просмотра повтора. Игрок «Оренбурга», выпрыгивая вверх, сделал движение руками в голову соперника и помешал ему выпрыгнуть.

На 88-й минуте следовало назначить пенальти в ворота «Оренбурга», игроку наступили на голеностоп. Сафьян продолжил игру, и через короткий промежуток времени «Ростов» забил гол. Но всё равно это ошибка — неназначение 11-метрового удара», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.