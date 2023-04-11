«До пенальти в игре «Спартака» Иванов шёл на отличную оценку». Судейство в 22-м туре РПЛ

Очередной, 22-й тур РПЛ остался позади. Яркого футбола было предостаточно: сверхрезультативное дерби «Спартака» и «Динамо», камбэк в матче «Локомотива» и «Зенита», разгромная победа ЦСКА. И даже судейство в большинстве случаев соответствовало ожиданиям. Но не во всех матчах.

Специально для «Чемпионата» судейство в 22-м туре РПЛ традиционно разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза.

0,5 балла от 8,4 снимается за неправильные назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).

0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.

1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.

Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Торпедо» — «Факел» — 2:0

На 32-й минуте Карасёв не показал жёлтую карточку игроку «Факела» за срыв перспективной атаки, а на 88-й — тоже футболисту «Факела» за грубую игру, за наступ. Больше здесь говорить не о чем.

Оценка Карасёва — 8,2.

Сергей Карасёв Фото: РИА Новости

«Ахмат» — «Урал» — 2:0

Здесь тоже не о чем говорить. Хорошая работа Шадыханова. Нормально, что арбитры где-то показывают, а где-то не показывают жёлтые карточки — это рабочие моменты. На 24-й и 51-й минутах Шадыханов не наказал игроков «Урала».

Оценка Шадыханова — 8,2.

«Спартак» — «Динамо» — 3:3

Если брать всю игру, то до 84-й минуты Иванов шёл на отличную оценку — 8,5. Плюс ещё получил бы сверху за дерби — было бы 8,6.

Начнём с момента на 42-й минуте. Игрок «Динамо», пытаясь сдержать Соболева, положил ему руки на плечо. Соболев, вместо того чтобы продолжать движение, просто картинно упал. Это не симуляция. Иванов разобрался в этом сложном эпизоде и продолжил игру.

На 49-й минуте мяч попал в руку игроку «Динамо». Она находилась в естественном положении и не увеличивала площадь тела, движения к мячу не было. Правильное решение — продолжить игру.

Теперь про момент на 84-й минуте. Как Иванов разобрался с Соболевым, так почему-то не разобрался с Зобниным. Находясь в рекомендованной позиции, арбитр смотрел на группу игроков, и футболисты «Спартака» и «Динамо» перекрывали Зобнина. Иванов назначил 11-метровый удар, который не понял никто — ни игроки «Спартака», которые начали идти к центру поля, ни футболисты «Динамо», ни я. Иванов не мог видеть саму борьбу с участием Зобнина. Почему он назначил пенальти — вопрос. Безбородов позвал Иванова к монитору и показал нормальный ракурс, где видно, что Зобнин не пытался двигаться вперёд и просто упал. Но арбитр почему-то оставил первоначальное решение в силе. До сих пор многим непонятно почему.

Оценка Иванова — 7,4.

«Сочи» — «Крылья Советов» — 1:2

Хорошая работа Левникова. Но на 89-й минуте он не показал жёлтую карточку игроку «Сочи» за грубую игру.

Оценка Левникова — 8,3.

Кирилл Левников Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА — «Химки» — 3:0

Хорошо отработал Галимов. Также не показал две жёлтые карточки игрокам «Химок» за грубую игру — на 23-й и 45+1-й минутах.

Оценка Галимова — 8,2.

«Локомотив» — «Зенит» — 1:2

Кукуян — молодец, выдержал планку единоборств. Первый эпизод — гол Глушенкова. Могло показаться, что игрок «Локомотива» нарушил правила. Кукуян правильно продолжил игру. Да, Глушенков положил руки на спину Венделу, было небольшое давление, в конце даже распрямились локти. Но это и есть единоборство — игрок «Зенита» потерял равновесие и упал.

Также Кукуян разобрался в эпизоде с Круговым в концовке матча. Мяч попал в грудь игроку «Зенита», рука находилась в естественном положении, и Круговой даже пытался её убрать. Правильное решение — продолжить игру.

Но, к сожалению, Кукуян не показал три жёлтые карточки: на 29-й минуте игроку «Зенита» за грубую игру, на 45-й — футболисту «Локомотива» за грубую игру, на 87-й — игроку «Локомотива» тоже за грубую игру.

Оценка Кукуяна — 8,1.

«Краснодар» — «Пари НН» — 3:1

Чебану дали вторую игру, но на VAR почему-то поставили Бобровского, который не работал пять месяцев. Это ошибка департамента. Для чего они это сделали? Я не понимаю. Чебан — абсолютно сырой. Непонятные жесты, непонятные действия — вообще ничего непонятно.

На 50-й минуте Кротова следовало удалить за удар плечом по голове. Чебан для чего-то пошёл смотреть установку мяча, отвернулся от игроков в штрафной площади и не контролировал их. И это вместо того, чтобы сказать резервному, чтобы тот проверил положение мяча. А мяч был установлен абсолютно правильно. В итоге за спиной Чебана произошёл удар по голове. Бобровский вмешался, позвал его к монитору, и опять непонятно, почему арбитр решил, что для него это неспортивное поведение и жёлтая карточка. Следовало показать красную.

Следующий эпизод произошёл на 62-й минуте. Шла атака «Краснодара», Сперцян пробил по воротам, Гоцук блокировал мяч, после чего Сперцян наступил ему всей массой на голеностоп с продавливанием. Гоцук выбыл из игры и не участвовал в эпизоде, а «Краснодар» тем временем забил гол. Чебан его засчитал, VAR проверил и одобрил решение, хотя было нарушение в начальной фазе атаки. Следовало назначить штрафной удар и показать жёлтую Сперцяну за грубую игру.

Зато Чебан разобрался в эпизоде на 70-й минуте. Самостоятельно назначил 11-метровый удар в ворота «Краснодара». Простой, открытый момент — фол по неосторожности. Здесь ничего сложного не было.

Также за провокацию игрока «Краснодара», который боднул головой футболиста «Нижнего», следовало показать жёлтую карточку. Это неспортивное поведение.

Оценка Чебана — 6,9.

Сергей Чебан Фото: vk.com/fckrasnodar

«Оренбург — «Ростов» — 2:2

Тяжёлая игра для Сафьяна, для которого это был дебют. Много карточек, пропуски очевидных нарушений. Наверное, он так трактовал единоборства. На 17-й минуте следовало назначить штрафной в пользу «Ростова», когда игрок «Оренбурга» сыграл рукой. Сафьян продолжил игру, и его начали прессовать футболисты «Ростова», потому что потом возник опасный момент. Арбитр пропустил эпизод, и пришлось показывать жёлтую игроку, который бежал к нему и возмущался.

На 59-й минуте Сафьян неправильно засчитал гол, но поменял решение после вмешательства VAR в лице Мешкова и просмотра повтора. Игрок «Оренбурга», выпрыгивая вверх, сделал движение руками в голову соперника и помешал тому выпрыгнуть.

На 88-й минуте следовало назначить пенальти в ворота «Оренбурга» за наступ на голеностоп. Сафьян продолжил игру, и через короткий промежуток времени «Ростов» забил гол. Но всё равно это ошибка — неназначение 11-метрового удара.

Движение и какое-то понимание у Сафьяна есть. Он удержал игру, и она не развалилась. Помогают, конечно, плохие повторы на стадионе «Оренбурга» — некоторые эпизоды тяжело рассмотреть из космоса.

Оценка Сафьяна — 7,4.

Хороший тур, в копилку он попадает. Таких у нас немного, но шесть человек отработали удачно. Включаю в это число и Сафьяна. Тяжёлая игра, серьёзное давление. В основном он справился, но два эпизода повлияли на снижение оценки. Потенциально Сафьян хороший судья, если будет над собой работать.