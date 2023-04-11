«До пенальти в игре «Спартака» Иванов шёл на отличную оценку». Судейство в 22-м туре РПЛ

Очередной, 22-й тур РПЛ остался позади. Яркого футбола было предостаточно: сверхрезультативное дерби «Спартака» и «Динамо», камбэк в матче «Локомотива» и «Зенита», разгромная победа ЦСКА. И даже судейство в большинстве случаев соответствовало ожиданиям. Но не во всех матчах.
Специально для «Чемпионата» судейство в 22-м туре РПЛ традиционно разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза.
0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.
1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.
Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.
«Торпедо» — «Факел» — 2:0
На 32-й минуте Карасёв не показал жёлтую карточку игроку «Факела» за срыв перспективной атаки, а на 88-й — тоже футболисту «Факела» за грубую игру, за наступ. Больше здесь говорить не о чем.
Оценка Карасёва — 8,2.
Сергей Карасёв
Фото: РИА Новости
«Ахмат» — «Урал» — 2:0
Здесь тоже не о чем говорить. Хорошая работа Шадыханова. Нормально, что арбитры где-то показывают, а где-то не показывают жёлтые карточки — это рабочие моменты. На 24-й и 51-й минутах Шадыханов не наказал игроков «Урала».
Оценка Шадыханова — 8,2.
«Спартак» — «Динамо» — 3:3
Если брать всю игру, то до 84-й минуты Иванов шёл на отличную оценку — 8,5. Плюс ещё получил бы сверху за дерби — было бы 8,6.
Начнём с момента на 42-й минуте. Игрок «Динамо», пытаясь сдержать Соболева, положил ему руки на плечо. Соболев, вместо того чтобы продолжать движение, просто картинно упал. Это не симуляция. Иванов разобрался в этом сложном эпизоде и продолжил игру.
На 49-й минуте мяч попал в руку игроку «Динамо». Она находилась в естественном положении и не увеличивала площадь тела, движения к мячу не было. Правильное решение — продолжить игру.
Теперь про момент на 84-й минуте. Как Иванов разобрался с Соболевым, так почему-то не разобрался с Зобниным. Находясь в рекомендованной позиции, арбитр смотрел на группу игроков, и футболисты «Спартака» и «Динамо» перекрывали Зобнина. Иванов назначил 11-метровый удар, который не понял никто — ни игроки «Спартака», которые начали идти к центру поля, ни футболисты «Динамо», ни я. Иванов не мог видеть саму борьбу с участием Зобнина. Почему он назначил пенальти — вопрос. Безбородов позвал Иванова к монитору и показал нормальный ракурс, где видно, что Зобнин не пытался двигаться вперёд и просто упал. Но арбитр почему-то оставил первоначальное решение в силе. До сих пор многим непонятно почему.
Оценка Иванова — 7,4.
«Сочи» — «Крылья Советов» — 1:2
Хорошая работа Левникова. Но на 89-й минуте он не показал жёлтую карточку игроку «Сочи» за грубую игру.
Оценка Левникова — 8,3.
Кирилл Левников
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
ЦСКА — «Химки» — 3:0
Хорошо отработал Галимов. Также не показал две жёлтые карточки игрокам «Химок» за грубую игру — на 23-й и 45+1-й минутах.
Оценка Галимова — 8,2.
«Локомотив» — «Зенит» — 1:2
Кукуян — молодец, выдержал планку единоборств. Первый эпизод — гол Глушенкова. Могло показаться, что игрок «Локомотива» нарушил правила. Кукуян правильно продолжил игру. Да, Глушенков положил руки на спину Венделу, было небольшое давление, в конце даже распрямились локти. Но это и есть единоборство — игрок «Зенита» потерял равновесие и упал.
Также Кукуян разобрался в эпизоде с Круговым в концовке матча. Мяч попал в грудь игроку «Зенита», рука находилась в естественном положении, и Круговой даже пытался её убрать. Правильное решение — продолжить игру.
Но, к сожалению, Кукуян не показал три жёлтые карточки: на 29-й минуте игроку «Зенита» за грубую игру, на 45-й — футболисту «Локомотива» за грубую игру, на 87-й — игроку «Локомотива» тоже за грубую игру.
Оценка Кукуяна — 8,1.
«Краснодар» — «Пари НН» — 3:1
Чебану дали вторую игру, но на VAR почему-то поставили Бобровского, который не работал пять месяцев. Это ошибка департамента. Для чего они это сделали? Я не понимаю. Чебан — абсолютно сырой. Непонятные жесты, непонятные действия — вообще ничего непонятно.
На 50-й минуте Кротова следовало удалить за удар плечом по голове. Чебан для чего-то пошёл смотреть установку мяча, отвернулся от игроков в штрафной площади и не контролировал их. И это вместо того, чтобы сказать резервному, чтобы тот проверил положение мяча. А мяч был установлен абсолютно правильно. В итоге за спиной Чебана произошёл удар по голове. Бобровский вмешался, позвал его к монитору, и опять непонятно, почему арбитр решил, что для него это неспортивное поведение и жёлтая карточка. Следовало показать красную.
Следующий эпизод произошёл на 62-й минуте. Шла атака «Краснодара», Сперцян пробил по воротам, Гоцук блокировал мяч, после чего Сперцян наступил ему всей массой на голеностоп с продавливанием. Гоцук выбыл из игры и не участвовал в эпизоде, а «Краснодар» тем временем забил гол. Чебан его засчитал, VAR проверил и одобрил решение, хотя было нарушение в начальной фазе атаки. Следовало назначить штрафной удар и показать жёлтую Сперцяну за грубую игру.
Зато Чебан разобрался в эпизоде на 70-й минуте. Самостоятельно назначил 11-метровый удар в ворота «Краснодара». Простой, открытый момент — фол по неосторожности. Здесь ничего сложного не было.
Также за провокацию игрока «Краснодара», который боднул головой футболиста «Нижнего», следовало показать жёлтую карточку. Это неспортивное поведение.
Оценка Чебана — 6,9.
Сергей Чебан
Фото: vk.com/fckrasnodar
«Оренбург — «Ростов» — 2:2
Тяжёлая игра для Сафьяна, для которого это был дебют. Много карточек, пропуски очевидных нарушений. Наверное, он так трактовал единоборства. На 17-й минуте следовало назначить штрафной в пользу «Ростова», когда игрок «Оренбурга» сыграл рукой. Сафьян продолжил игру, и его начали прессовать футболисты «Ростова», потому что потом возник опасный момент. Арбитр пропустил эпизод, и пришлось показывать жёлтую игроку, который бежал к нему и возмущался.
На 59-й минуте Сафьян неправильно засчитал гол, но поменял решение после вмешательства VAR в лице Мешкова и просмотра повтора. Игрок «Оренбурга», выпрыгивая вверх, сделал движение руками в голову соперника и помешал тому выпрыгнуть.
На 88-й минуте следовало назначить пенальти в ворота «Оренбурга» за наступ на голеностоп. Сафьян продолжил игру, и через короткий промежуток времени «Ростов» забил гол. Но всё равно это ошибка — неназначение 11-метрового удара.
Движение и какое-то понимание у Сафьяна есть. Он удержал игру, и она не развалилась. Помогают, конечно, плохие повторы на стадионе «Оренбурга» — некоторые эпизоды тяжело рассмотреть из космоса.
Оценка Сафьяна — 7,4.
Хороший тур, в копилку он попадает. Таких у нас немного, но шесть человек отработали удачно. Включаю в это число и Сафьяна. Тяжёлая игра, серьёзное давление. В основном он справился, но два эпизода повлияли на снижение оценки. Потенциально Сафьян хороший судья, если будет над собой работать.
- 11 апреля 2023
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