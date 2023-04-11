«Зенит» летом собирается выкупить Веру из «Оренбурга»

«Зенит» намерен летом выкупить полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веру. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне на счету 25-летнего Веры 23 игры в составе оренбуржцев во всех турнирах. Аргентинский футболист отметился одним забитым голом и четырьмя результативными передачами.

До игры за «Оренбург» Лукас Вера выступал в аргентинских клубах «Уракан», «Ланус» и «Олл Бойз».

Контракт футболиста с оренбуржцами рассчитан до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermrkt, – € 2,5 млн.