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Игонин: Бердыев не тот, кто приходит спасать команды и тушить пожар — ему необходимо время

Игонин: Бердыев не тот, кто приходит спасать команды и тушить пожар — ему необходимо время
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Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался об уходе из «Сочи» главного тренера команды Курбана Бердыева.

«Бердыев — тренер, который очень скрупулёзно выстраивает команды. И для этого необходимо много времени: сколько времени он готовил тот же «Рубин»? Такое ощущение, что изначально в «Сочи» это учитывали, но сейчас руководство что-то не устраивает: им необходим результат здесь и сейчас. Может быть, как раз причина в этом.

Бердыев не тот специалист, который приходит спасать команды и тушить пожар. Он специалист, который хочет выстраивать команду вдолгую — ему интересен этот процесс. Результат приходит только потом. Может быть, из-за этого и разошлись», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

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