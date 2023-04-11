Игонин: Бердыев не тот, кто приходит спасать команды и тушить пожар — ему необходимо время

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался об уходе из «Сочи» главного тренера команды Курбана Бердыева.

«Бердыев — тренер, который очень скрупулёзно выстраивает команды. И для этого необходимо много времени: сколько времени он готовил тот же «Рубин»? Такое ощущение, что изначально в «Сочи» это учитывали, но сейчас руководство что-то не устраивает: им необходим результат здесь и сейчас. Может быть, как раз причина в этом.

Бердыев не тот специалист, который приходит спасать команды и тушить пожар. Он специалист, который хочет выстраивать команду вдолгую — ему интересен этот процесс. Результат приходит только потом. Может быть, из-за этого и разошлись», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.