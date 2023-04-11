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Агент: Мойзес хотел бы остаться в ЦСКА, но финальное решение за клубом

Агент: Мойзес хотел бы остаться в ЦСКА, но финальное решение за клубом
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Футбольный агент Гильерме Миранда, представляющий интересы защитника ЦСКА Мойзеса, высказался о будущем футболиста, а также раскрыл детали перехода игрока из «Интернасьонала».

«Может ли Мойзес остаться в России после окончания аренды? ЦСКА обладает приоритетным правом выкупа Мойзеса. Ему в России комфортно, он осознаёт, что выступает за команду с большими победными традициями, и хотел бы остаться, но финальное решение за клубом.

Изначально переход Мойзеса из «Интернасьонала» в ЦСКА был под угрозой срыва? Всё верно, переговоры действительно проходили непросто. Мойзес в августе прилетел в Москву, но существовала высокая вероятность, что клубы не договорятся по условиям аренды. Мойзес настоял на этом переходе», – приводит слова Миранды Metaratings.

Мойзес перешёл в ЦСКА из бразильского «Интернасьонала» на правах аренды в августе 2022 года.

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