Рязанцев: теперь возможно назначение Курбана Бердыева в «Рубин», не вижу причин против
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Нападающий «Торпедо» Александр Рязанцев выразил мнение, что Курбан Бердыев, покинувший пост главного тренера «Сочи», имеет все шансы вернуться в казанский «Рубин».
«Думаю, теперь возможно назначение Курбана Бекиевича в «Рубин». Там он достиг успехов, знает всё и всех. Не вижу причин против», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Бердыев работал в «Рубине» в период с 2001 по 2013 год, а также с 2017 по 2019 год, по два раза выиграв с командой чемпионат России и Суперкубок страны, а также став обладателем Кубка России.
10 апреля «Сочи» объявил об уходе Курбана Бердыева с поста наставника команды. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Хохлов.
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