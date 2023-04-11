Рязанцев: теперь возможно назначение Курбана Бердыева в «Рубин», не вижу причин против

Нападающий «Торпедо» Александр Рязанцев выразил мнение, что Курбан Бердыев, покинувший пост главного тренера «Сочи», имеет все шансы вернуться в казанский «Рубин».

«Думаю, теперь возможно назначение Курбана Бекиевича в «Рубин». Там он достиг успехов, знает всё и всех. Не вижу причин против», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Бердыев работал в «Рубине» в период с 2001 по 2013 год, а также с 2017 по 2019 год, по два раза выиграв с командой чемпионат России и Суперкубок страны, а также став обладателем Кубка России.

10 апреля «Сочи» объявил об уходе Курбана Бердыева с поста наставника команды. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Хохлов.