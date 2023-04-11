Тарханов: «Химки» подписали Талалаева на пять лет, потому что точно вылетят в ФНЛ

Российский тренер Александр Тарханов оценил назначение Андрея Талалаева на должность главного тренера «Химок».

«Химки» подписали Талалаева на пять лет, потому что точно вылетят в ФНЛ. А там нужно будет снова бороться за выход в Премьер-Лигу. Руководители «Химок» доверяют Талалаеву и рассчитывают на создание команды, поэтому предоставили ему контракт на такой срок.

Останутся ли «Химки» в РПЛ? Шансы есть всегда. Мне кажется, ближайшая цель «Химок» — попасть в зону стыковых матчей. Тем более до них четыре очка — это не так много. Без стыковых матчей «Химки» не смогут остаться в РПЛ», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

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