Валерий Непомнящий: я не пророк — не знаю, сможет ли Рахимов вывести «Рубин» в РПЛ

Российский специалист Валерий Непомнящий высказался о назначении Рашида Рахимова главным тренером казанского «Рубина».

«Я не пророк, поэтому не знаю, сможет ли Рахимов вывести «Рубин» в Премьер-Лигу. Не понимаю, когда работодатели меняют тренера после четырёх-пяти игр. «Рубин» идёт на втором месте в Первой лиге. Рахимов — хороший тренер, вопросов нет. Но как получится — другой вопрос. В этом я не пророк», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Рубин» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 47 очков после 26 матчей. Лидирует калининградская «Балтика» — 53 очка. В ближайшем туре казанский клуб встретится с ярославским «Шинником». Матч состоится 15 апреля.