Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Челси. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Непомнящий: я не пророк — не знаю, сможет ли Рахимов вывести «Рубин» в РПЛ

Валерий Непомнящий: я не пророк — не знаю, сможет ли Рахимов вывести «Рубин» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский специалист Валерий Непомнящий высказался о назначении Рашида Рахимова главным тренером казанского «Рубина».

«Я не пророк, поэтому не знаю, сможет ли Рахимов вывести «Рубин» в Премьер-Лигу. Не понимаю, когда работодатели меняют тренера после четырёх-пяти игр. «Рубин» идёт на втором месте в Первой лиге. Рахимов — хороший тренер, вопросов нет. Но как получится — другой вопрос. В этом я не пророк», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Рубин» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 47 очков после 26 матчей. Лидирует калининградская «Балтика» — 53 очка. В ближайшем туре казанский клуб встретится с ярославским «Шинником». Матч состоится 15 апреля.

Материалы по теме
«Надо умереть на поле и быть единым коллективом». Рахимов обратился к игрокам «Рубина»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023