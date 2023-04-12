Личка: когда уйду из клуба, оставлю свой розовый свитер в Оренбурге

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, почему иногда выходит на матчи Российской Премьер-Лиги в розовом свитере.

«Меня брат приучил к таким весёлым цветам. Розовый, красный, жёлтый. Это уже мой стиль. Я не смотрю на других людей. Покупаю то, что мне нравится. Понимаете, чёрное или белое носят все. Это скучно. А я люблю весёлые летние цвета. Это как с погодой — когда выглянет солнце, и настроение сразу другое!

Ещё в прошлом году, когда играли в ФНЛ, мы говорили, розовый свитер — это к победе. Когда уйду из клуба, я оставлю свитер здесь, в Оренбурге. Он уже прочно связан с командой», — цитирует Личку Sport24.

«Оренбург» (33) располагается на восьмом месте в РПЛ.

«Оренбург» показал, как реконструирует стадион: