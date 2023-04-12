Гранат: назначение Рахимова в «Рубин» стало неожиданностью, выход в РПЛ и так был реален

Бывший футболист «Динамо» и сборной России Владимир Гранат оценил назначение Рашида Рахимова на пост главного тренера «Рубина».

«Назначение Рахимова в «Рубин» стало неожиданностью. Всё-таки казанцы находились на втором месте в ФНЛ — выход в РПЛ с предыдущим тренером был вполне реален. Но если назначили Рахимова, то руководство посчитало нужным это сделать. Рашид Маматкулович — опытный тренер, который работал с хорошими командами. Именитым футболистам «Рубина» как раз подойдёт именитый тренер. Они вместе смогут выполнить задачу.

В последних играх «Рубина» не было ни рисунка игры, ни результата. Может быть, поэтому и приняли решение сменить тренера. Всем хочется видеть хорошей игры от такой команды. Мне кажется, Рахимов сможет её наладить», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.