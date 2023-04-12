Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Челси. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гранат: назначение Рахимова в «Рубин» стало неожиданностью, выход в РПЛ и так был реален

Гранат: назначение Рахимова в «Рубин» стало неожиданностью, выход в РПЛ и так был реален
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Динамо» и сборной России Владимир Гранат оценил назначение Рашида Рахимова на пост главного тренера «Рубина».

«Назначение Рахимова в «Рубин» стало неожиданностью. Всё-таки казанцы находились на втором месте в ФНЛ — выход в РПЛ с предыдущим тренером был вполне реален. Но если назначили Рахимова, то руководство посчитало нужным это сделать. Рашид Маматкулович — опытный тренер, который работал с хорошими командами. Именитым футболистам «Рубина» как раз подойдёт именитый тренер. Они вместе смогут выполнить задачу.

В последних играх «Рубина» не было ни рисунка игры, ни результата. Может быть, поэтому и приняли решение сменить тренера. Всем хочется видеть хорошей игры от такой команды. Мне кажется, Рахимов сможет её наладить», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Дмитрий Булыкин высказался о назначении Рашида Рахимова главным тренером «Рубина»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023