Дмитрий Булыкин высказался о назначении Рашида Рахимова главным тренером «Рубина»
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин оценил назначение Рашида Рахимова на пост главного тренера «Рубина».
«Сможет ли Рахимов вывести «Рубин» в РПЛ — покажет время. Думаю, ни один эксперт не скажет на 100%. Хотелось бы, чтобы команда, радующая нас на протяжении долгого времени, команда Татарстана, играла в РПЛ. Но дальше всё зависит уже от самого клуба.
Если у Рахимова всё получится — он хороший тренер для «Рубина», если нет — не хороший. То, что Рахимов заявил о себе как о хорошем тренере — знаем. Но есть и другие факторы, мешающие хорошо выступить в определённой команде. Надеюсь, Рахимову ничего не помешает», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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