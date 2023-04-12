Динияр Билялетдинов: Рахимов сможет вывести «Рубин» в РПЛ — мастерство не пропьёшь

Бывший полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов высказался о назначении Рашида Рахимова главным тренером казанской команды.

«Рахимов — опытный специалист, а «Рубин» — клуб с традициями. Казань — это один из футбольных центров России. Будет видно, как Рахимов сможет наладить игру команды, но «Рубин» выйдет в РПЛ. Команда с таким стадионом должна играть в высшей лиге. Хотя в ФНЛ и не очень много претендентов. Мне кажется, «Рубин» и «Балтика» дожмут и выйдут.

Конечно, два года без работы — это много. Но, как говорится, мастерство не пропьёшь. Насколько быстро Рахимов сможет влиться в работу, зависит от поддержки руководства. Летом «Рубину» надо укрепляться. Наверное, возможности для этого есть. Но всё будет зависеть от сплочённости тренерского штаба и руководства.

Бердыев у нас в сердцах — он приводил «Рубин» к чемпионству. Но мы не знаем истинного положения дел в руководстве — как они думают на будущее. Может быть, возможное приглашение Бердыева тоже было бы оправданным, но клуб выбрал другой путь. Будем наблюдать», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.