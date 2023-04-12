Борис Игнатьев: Рахимову не составит сложности вывести «Рубин» в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев оценил назначение Рашида Рахимова на пост главного тренера «Рубина».
«Буду ожидать от назначения Рахимова в «Рубин» новаторских идей: чего-то такого, что сможет круто изменить игру команды и деятельность клуба. Однако ожидал, что Бердыев расшевелит этот пласт, но случилось иначе.
Рахимову не составит сложности вывести «Рубин» в РПЛ. У команды есть всё: хорошие условия, квалифицированные футболисты и результат. Жизнь подсказывает, что новый человек, который приходит в команду, привносит положительные эмоции. Футболисты хотят понравиться новому тренеру: достают внутренние ресурсы и делают всё возможное, чтобы показать качественную игру и результат. Рахимов должен этим воспользоваться и сделать так, чтобы команда вернулась на круги своя.
Если бы мы видели, как Рахимов сейчас себя позиционирует, выстраивает команду и какие привносит идеи, тогда можно было бы сказать, сможет ли он сразу влиться в работу. А так можно только гадать на кофейной гуще. У «Рубина» есть всё для того, чтобы Рахимов подвёл команду к определённой черте, за которой высшая — Премьер-Лига», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 12 апреля 2023
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