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«Аль-Наср» уволил Гарсию с поста главного тренера

«Аль-Наср» уволил Гарсию с поста главного тренера
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Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия уволен со своего поста. Клуб из Саудовской Аравии объявил о расторжении контракта с французским специалистом по обоюдному соглашению сторон.

Ранее сообщалось, что у Гарсии был конфликт с форвардом Криштиану Роналду, а также с другими игроками клуба. Португалец выражал недовольство работой тренера и стилем игры команды. Руководство саудовского клуба предоставило Гарсии один матч на исправление ситуации. В воскресенье, 9 апреля, в выездной игре чемпионата «Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Фейхой» со счётом 0:0.

Под руководством французского специалиста, назначенного 29 июня 2022 года, команда набрала 53 очка в 23 играх чемпионата Саудовской Аравии и отстаёт от лидирующего «Аль-Иттихада» на три балла.

Следующим соперником «Аль-Насра» станет «Аль-Хиляль», который находится на четвёртом месте в чемпионате.

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