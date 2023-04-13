«Локомотив» потратил почти 750 млн рублей на трансферы в зимнее ТО

Московский «Локомотив» потратил 746,6 млн рублей на подписание контрактов с новичками команды, которые присоединились к клубу зимой, следует из финансовой отчётности клуба.

В зимнее трансферное окно состав железнодорожников пополнили Сергей Пиняев и Максим Глушенков (оба из «Крыльев Советов»), Илья Лантратов («Химки»), Херман Конти, Артём Дзюба и Игорь Смольников (все трое свободные агенты).

По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферы Пиняева, Глушенкова и Лантратова суммарно обошлись клубу в € 5,4 млн (480 млн рублей по текущему курсу).

«В учётной политике к расходам будущих периодов, связанных с приобретением футболистов, относятся: сумма трансферов, агентских и даже подписных бонусов. Таким образом, на всех этих игроков клуб потратил 746,6 млн рублей. «Локомотив» был обязан указать это в отчётности, поскольку факт трансферов произошёл в момент формирования отчётности за 2022 год», – приводит слова бывшего исполнительного директора клуба Алексея Киричека «РБ Спорт».

После 22 туров розыгрыша Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» занимает 11-е место, имея в активе 25 очков.