Александр Мостовой предположил, какие команды покинут РПЛ по итогам сезона
Поделиться
Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о шансах команд сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге.
«Судя по тому, как всё развивается, «Торпедо» и «Химки» — главные претенденты на вылет. Но и у «Факела» всего четыре очка отрыва от зоны вылета — они тоже не в безопасности. Кто-то из этих трёх команд вылетит напрямую из РПЛ», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
После 22 туров Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» (19 очков) и «Факел» (17 очков) располагаются в таблице в зоне стыковых матчей — на 13-м и 14-м местах соответственно. «Химки» (13 очков) занимают 15-ю строчку в таблице и опережают идущее на последнем месте «Торпедо» (13 очков) по дополнительным показателям.
Комментарии
- 13 апреля 2023
-
19:37
-
19:30
-
19:25
-
19:17
-
19:10
-
19:02
-
19:02
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:44
-
18:40
-
18:35
-
18:26
-
18:21
-
18:20
-
18:09
-
18:09
-
17:58
-
17:51
-
17:48
-
17:43
-
17:43
-
17:33
-
17:31
-
17:13
-
16:54
-
16:47
-
16:41
-
16:40
-
16:34
-
16:28
-
16:20
-
16:18
-
16:07
Партнерский контент