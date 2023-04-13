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Александр Мостовой предположил, какие команды покинут РПЛ по итогам сезона

Александр Мостовой предположил, какие команды покинут РПЛ по итогам сезона
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Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о шансах команд сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге.

«Судя по тому, как всё развивается, «Торпедо» и «Химки» — главные претенденты на вылет. Но и у «Факела» всего четыре очка отрыва от зоны вылета — они тоже не в безопасности. Кто-то из этих трёх команд вылетит напрямую из РПЛ», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

После 22 туров Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» (19 очков) и «Факел» (17 очков) располагаются в таблице в зоне стыковых матчей — на 13-м и 14-м местах соответственно. «Химки» (13 очков) занимают 15-ю строчку в таблице и опережают идущее на последнем месте «Торпедо» (13 очков) по дополнительным показателям.

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