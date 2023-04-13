Забитцер впервые оформил дубль за «Манчестер Юнайтед»

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер впервые оформил дубль в футболке манкунианцев. Произошло это в игре с «Севильей» в 1/4 финала Лиги Европы на «Олд Траффорд».

Австрийский хавбек «МЮ» сумел забить дважды за шесть оборотов секундной стрелки: на 15-й и 21-й минутах. Полузащитник отличался с передач Бруну Фернандеша и Антони Марсьяля.

Это второй дубль австрийца за последние три недели. Забитцер дважды забивал за свою сборную в матче с Азербайджаном в отборе к Евро-2024, который состоялся 24 марта.

На клубном уровне последний раз Забитцер делал дубль в марте 2020 года. Тогда австриец дважды смог поразить ворота «Тоттенхэма» в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов (3:0).

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заинтересован в приобретении Забитцера у «Баварии».