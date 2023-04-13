Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Забитцер впервые оформил дубль за «Манчестер Юнайтед»

Забитцер впервые оформил дубль за «Манчестер Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер впервые оформил дубль в футболке манкунианцев. Произошло это в игре с «Севильей» в 1/4 финала Лиги Европы на «Олд Траффорд».

Австрийский хавбек «МЮ» сумел забить дважды за шесть оборотов секундной стрелки: на 15-й и 21-й минутах. Полузащитник отличался с передач Бруну Фернандеша и Антони Марсьяля.

Это второй дубль австрийца за последние три недели. Забитцер дважды забивал за свою сборную в матче с Азербайджаном в отборе к Евро-2024, который состоялся 24 марта.

На клубном уровне последний раз Забитцер делал дубль в марте 2020 года. Тогда австриец дважды смог поразить ворота «Тоттенхэма» в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов (3:0).

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заинтересован в приобретении Забитцера у «Баварии».

Материалы по теме
Тен Хаг попросил руководство «МЮ» выкупить Забитцера у «Баварии»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023