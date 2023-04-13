Забитцер впервые оформил дубль за «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер впервые оформил дубль в футболке манкунианцев. Произошло это в игре с «Севильей» в 1/4 финала Лиги Европы на «Олд Траффорд».
Австрийский хавбек «МЮ» сумел забить дважды за шесть оборотов секундной стрелки: на 15-й и 21-й минутах. Полузащитник отличался с передач Бруну Фернандеша и Антони Марсьяля.
Это второй дубль австрийца за последние три недели. Забитцер дважды забивал за свою сборную в матче с Азербайджаном в отборе к Евро-2024, который состоялся 24 марта.
На клубном уровне последний раз Забитцер делал дубль в марте 2020 года. Тогда австриец дважды смог поразить ворота «Тоттенхэма» в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов (3:0).
Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заинтересован в приобретении Забитцера у «Баварии».
- 13 апреля 2023
-
23:58
-
23:57
-
23:54
-
23:45
-
23:44
-
23:43
-
23:33
-
23:25
-
23:12
-
23:05
-
23:05
-
22:57
-
22:53
-
22:37
-
22:36
-
22:30
-
22:24
-
22:22
-
22:17
-
22:15
-
22:03
-
22:00
-
21:53
-
21:53
-
21:52
-
21:46
-
21:39
-
21:39
-
21:29
-
21:19
-
21:15
-
21:01
-
20:59
-
20:56
-
20:49