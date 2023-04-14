Тен Хаг прокомментировал упущенную победу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Севильей»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал результат первого четвертьфинального матча с «Севильей» в Лиге Европы (2:2). Напомним, по ходу матча «Манчестер Юнайтед» вёл со счётом 2:0, однако упустил преимущество.

«Я думаю, что игра была в наших руках. Мы вели со счётом 2:0. Мы должны были забивать даже три или четыре мяча. Игра была полностью за нами. Затем несколько неудачных моментов с травмами. Нам пришлось сделать несколько замен из-за повреждений. Кроме того, нам пришлось заменить Антони Марсьяля, потому что это был его первый матч с января. Помимо этого, мы заменили Марсьяля и Фернандеша, потому что они рисковали получить второе предупреждение. Затем мы потеряли контроль в ключевой момент. Мы забили два мяча в собственные ворота. Это было невезение. Мы должны учиться. Всё будет решаться в ответной игре», — приводит слова тен Хага Eurosport.

Ответный матч состоится 20 апреля.

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом: