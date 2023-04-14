Захарян — о тратах в месяц: сто тысяч уже не хватит — уже ипотека

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян рассказал, сколько денег ему хватит для жизни на месяц. В 2021 году, отвечая на тот же вопрос, футболист заявил, что ему достаточно 100 тысяч рублей.

«Нет определённой суммы, которая необходима для жизни на месяц. Что-то семье, что-то куда-то тратишь или сохраняешь. Нет конкретной суммы. Когда появляются деньги, становится больше и затрат. Думаю, это нормально. Сто тысяч уже не хватит — уже ипотека», — приводит слова Захаряна «Спорт-экспресс».

В текущем розыгрыше РПЛ Арсен Захарян забил три гола и отдал шесть результативных передач в 19 матчах. Контракт Захаряна с «Динамо» действует до 2024 года.

«Динамо» располагается на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ.