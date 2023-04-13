Игрок «Динамо» Захарян: через год вижу себя в европейском клубе
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян заявил, что хотел бы видеть себя через год игроком европейского клуба, и добавил, что не хочет форсировать свой переезд в Европу, но хотел бы попробовать там свои силы.
«Кем я вижу себя через год? Хотелось бы видеть себя с трофеем в руках. И хотелось бы быть игроком европейского клуба. Не форсирую, но хотелось бы попробовать себя там», — приводит слова Захаряна «Спорт-экспресс».
Летом прошлого года ходили слухи о готовящемся переходе Захаряна в лондонский «Челси», однако трансфер сорвался по экономическим причинам. Зимой этого года 19-летний полузащитник «Динамо» отказался от перехода в турецкий «Галатасарай» по личным причинам. Контракт Захаряна с бело-голубыми действует до 2024 года.
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