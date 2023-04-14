Вратарь Бучнев: однушка в центре Еревана стоила $ 600 в месяц. Сейчас — минимум $ 1500

Российский вратарь, выступающий за ереванский «Пюник» и сборную Армении, Станислав Бучнев рассказал, как изменились цены в Армении в связи с наплывом людей из России.
«Когда россияне двинули в Армению, многие арендодатели попросили прежних жильцов съехать, чтобы выгоднее сдать квартиры. Аренда жилья растёт громадными темпами. Понятно, что в центре Москвы цены выше, но в Ереване за год в два-три раза подорожали квартиры. Не так, что сделали ремонт и повысили арендную плату. Нет, поднимают, потому что есть спрос. Если раньше однушку в центре города можно было снять за $ 600, то сейчас она будет стоить $ 1500 минимум. У кого есть предпринимательская жилка — зарабатывают», – сказал Бучнев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 14 апреля 2023
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