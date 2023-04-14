Вратарь сборной Армении Бучнев: все в Северной Осетии помнят теракты, Беслан

Российский вратарь, выступающий за ереванский «Пюник» и сборную Армении, Станислав Бучнев вспомнил своё детство во Владикавказе.

«Все жители Северной Осетии помнят теракты, Беслан. Повезло, что меня это всё обошло стороной — только по телевизору видел: один рынок взорвали, второй, потом Беслан… Я в такие опасные ситуации не попадал. Пистолет на меня никто не наставлял. А так детство как у всех было. Люди постарше иногда говорили: ты — против него. Выходили и дрались. Мальчишеские забавы. Сильнее становились», – сказал Бучнев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Станиславу Бучневу 32 года. Он начинал карьеру в «Автодоре» из Владикавказа. Голкипер выступал в таких клубах, как «Машук-КМВ», «Ангушт», «Волгарь», «Тюмень». В сезоне-2019/2020 Бучнев играл за воронежский «Факел», после чего перешёл в армянский «Пюник».