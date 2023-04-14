Тедеско рассказал, как в сборной Бельгии восприняли капитанство Де Брёйне

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал, как в команде восприняли капитанскую повязку Кевина Де Брёйне. Также специалист отметил важность Ромелу Лукаку, Яна Вертонгена и Тибо Куртуа.

«Команда восприняла это очень хорошо. Кевин очень важен для нас. Он доказал это в матчах. Он помог нам одержать две победы в качестве капитана, это нечто.

Лукаку? Он не разочарован. У нас много капитанов, как я и говорил, например, Ян Вертонген очень важен для команды. Есть ещё Ромелу Лукаку и Тибо Куртуа. Я объяснил своё решение. Ромелу очень важен для команды, он лидер и топ-игрок, топ-нападающий с хорошим менталитетом. Он всегда старается нам помочь. Я ценю это.

Де Брёйне может всё. Лучшие игроки способны делать что угодно и играть где угодно. Мы увидели это. Ему комфортно играть на нескольких позициях, что он и делает в «Сити». На фланге или под нападающим. Он действительно может всё это», — приводит слова Тедеско RTBF.