Российский вратарь Бучнев: у Армении хорошие шансы в отборе Евро-2024

Российский вратарь, выступающий за ереванский «Пюник» и сборную Армении, Станислав Бучнев оценил перспективы национальной команды в квалификации к Евро-2024.

«Со всеми можно играть, и матч с Турцией это показал. Чтобы вы понимали, Армения — это высокогорье. Пускай на 500, на 1000 метров, но выше уровня моря. Здесь любой команде тяжело на второй день играть. Поэтому надо дома использовать свои шансы.

Так-то со всеми можно играть. С хорватами встречались в товарищеском матче на выезде. У них почти все основные вышли, но мы сыграли 1:1. Латвию тоже при правильном подходе и настрое можно побеждать. После игр с Шотландией и Ирландией в Лиге наций примерно знаем, чего ожидать от сборной Уэльса. Почерк плюс-минус одинаковый. Я думаю, шансы хорошие, чтобы попытать удачу и выйти в главный турнир», – сказал Бучнев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.