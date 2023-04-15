Клопп — о Беллингеме: если ребёнок попросит «Феррари» на Рождество, вы же не купите ему?

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал болельщиков команды умерить аппетиты, дав понять, что клуб не будет бороться за 19-летнего полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема с «Реалом», «Челси» или манчестерскими клубами.
«Мы думаем об усилении полузащиты, но речь не идёт о Джуде Беллингеме. Я никогда не понимал, почему мы говорим о вещах, которые даже теоретически не могут произойти. Мы не можем подписать летом шесть игроков, каждый по 100 миллионов фунтов стерлингов. Это же всё очевидно. Нужно понимать свои финансовые возможности и работать в соответствии с ними. Мы же не дети. Когда вы спрашиваете пятилетнего ребёнка, что он хочет на Рождество, и он говорит вам, я не знаю, «Феррари», вы не говорите: «О, это хорошая идея». Вы говорите: «Это слишком дорого. И в любом случае ты не можешь управлять им». Мы делаем всё возможное, чтобы попытаться получить то, чего хотим, но бывают моменты, когда нужно отступить в сторону и заняться другими вещами», – цитирует Клоппа The Guardian.
Ранее Клопп публично хвалил Беллингема в декабре, назвав его «исключительным» игроком после выступлений на чемпионате мира в Катаре. Многие подумали, что «Ливерпуль» готовится вступить в борьбу за полузащитника, имеющего к тому же дружеские отношения с партнёрами по сборной Трентом Александер-Арнольдом и Джорданом Хендерсоном. Тем не менее «Ливерпуль» принял прагматичное решение сосредоточиться на подписании группы новобранцев, на что намекнул в своём «твиттере» инсайдер Фабрицио Романо.
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