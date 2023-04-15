Букайо Сака: Зинченко и Жезус — качественные игроки, особые футболисты

Нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака поделился мыслями об Александре Зинченко и Габриэле Жезусе, выступающих за клуб.

«Думаю, они влияют на нас двумя способами. Естественно, это качественные игроки, особые футболисты. Они имели опыт участия во многих гонках за титулами, боролись за самые большие трофеи. Они делятся с нами своим опытом и помогают нам ментально двигаться вперёд», — приводит слова Саки Evening Standard.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги, набрав 73 очка в 30 матчах, у «Манчестер Сити», сыгравшего на один матч меньше, 67 очков. В матче 31-го тура «Арсенал» на выезде сыграет с «Вест Хэмом» 16 апреля.

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