Где оступятся «Сити» и «Арсенал»? Календарь и прогноз суперкомпьютера на главную гонку АПЛ

Чемпионская гонка в английской Премьер-лиге в самом разгаре. «Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на восемь очков за девять туров до конца, но у «горожан» есть одна игра в запасе. У команды Хосепа Гвардиолы график тяжелее, чем у «канониров» – «Сити» борется за трофей в чемпионате, Кубке Англии и в Лиге чемпионов. Изучаем календарь у «Арсенала» и «Манчестер Сити» до конца сезона и прикидываем, смогут ли «горожане» выиграть АПЛ.

«Арсенал»

«Арсенал» набрал 72 очка после 29 туров. Команда Микеля Артеты выиграла 23 матча и по три раза сыграла вничью и проиграла. Впереди у «Арсенала» четыре домашние игры и пять гостевых матчей. В первом круге «канониры» сыграли с оставшимися соперниками следующим образом: обыграли «Ливерпуль» (3:2), «Вест Хэм» (3:1), «Челси» (1:0), «Брайтон» (4:2), «Ноттингем Форест» (5:0), «Вулверхэмптон» (2:0), поделили очки с «Саутгемптоном» (1:1) и «Ньюкаслом» (0:0) и уступили «Манчестер Сити» (1:3). Суперкомпьютер Five Thirty Eight оценивает вероятность победы «Арсенала» в чемпионате Англии в 51%. Система считает, что «канониры» займут первое место, набрав 88 очков. «Манчестер Сити», по мнению суперкомпьютера, останется вторым с 87 баллами.

Игроки «Арсенала» Фото: Julian Finney/Getty Images

Календарь «Арсенала» до конца сезона:

9 апреля, «Ливерпуль» (г);

16 апреля, «Вест Хэм» (г);

21 апреля, «Саутгемптон» (д);

26 апреля, «Манчестер Сити» (г);

29 апреля, «Челси» (д);

7 мая, «Ньюкасл» (г);

14 мая, «Брайтон» (д);

20 мая, «Ноттингем Форест» (г);

28 мая, «Вулверхэмптон» (д).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» будет крайне непросто ликвидировать восьмиочковое отставание от «Арсенала», так как команда играет в трёх турнирах. Приблизительный календарь «горожан» выглядит следующим образом, но некоторые матчи могут переноситься в случае прохода команды дальше в Лиге чемпионов.

Игроки «Манчестер Сити» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Календарь «Манчестер Сити» до конца сезона:

8 апреля, «Саутгемптон» (г);

11 апреля, «Бавария» (д), Лига чемпионов;

15 апреля, «Лестер» (д);

19 апреля, «Бавария» (г), Лига чемпионов;

22 апреля, «Шеффилд Юнайтед» (д), полуфинал Кубка; Англии;

23 апреля, «Брайтон» (г), будет перенесён;

26 апреля, «Арсенал» (д);

30 апреля, «Фулхэм» (г);

3 мая, «Вест Хэм» (д);

7 мая, «Лидс» (д);

14 мая, «Эвертон» (г);

20 мая, «Челси» (д);

28 мая, «Брентфорд» (г).

В первом круге «Ман Сити» победил «Саутгемптон» (4:0), «Лестер» (1:0), «Брайтон» (3:1), «Арсенал» (3:1), «Фулхэм» (2:1), «Вест Хэм» (2:0), «Лидс» (3:1), «Челси» (1:0), сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1) и проиграл «Брентфорду» (1:2). Суперкомпьютер Opta Analyst, как и Five Thirty Eight, отдаёт чемпионство «Арсеналу» с вероятностью в 56,4%.