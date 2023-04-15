Семшов: для «Динамо» любая игра сейчас тяжёлая, «Пари НН» борется за каждое очко

Бывший полузащитник сборной России и «Динамо» Игорь Семшов поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский клуб встретится с «Пари Нижний Новгород».

«Для «Динамо» будет любая игра сейчас тяжёлой. С «Сочи» бело-голубые играли с численным преимуществом, но в итоге проиграли. «Пари НН» решает свои задачи, и они сейчас будут бороться за каждое очко в каждом матче. Плюс у нижегородцев сменился тренер, это будет стимулом для команды хорошо играть. Матч будет трудный, но «Динамо» в преддверии столетия должно победить соперников и порадовать болельщиков.

Не думаю, что «Динамо» потеряло шансы на второе место. У всех команд выше непростой календарь, и все будут терять очки. А иногда с сильными конкурентами легче играть, чем с командами, которые находятся внизу турнирной таблицы. Пока ничего не потеряно, просто в конце чемпионата каждое очко будет на вес золота.

В матче «Динамо» и «Пари НН» точно не будет забито больше двух голов. Нижегородцы построят игру от обороны. Они будут играть в три защитника и постараются, чтобы динамовское нападение увязло в их защите. У «Динамо» есть быстрые футболисты, которые могут решить момент. Все понимают, у кого будет преимущество в матче, а кто будет играть на контратаках — и это нормально. Итоговый счёт в этом матче предположить невозможно. Перед матчем с «Акроном» я тоже предполагал один счёт, а получился другой», — приводит слова Семшова Metaratings.

Матч «Динамо» — «Пари Нижний Новгород» пройдёт сегодня в Москве. Начало — в 14:00 мск.