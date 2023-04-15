Израильского голкипера арестовали за попытку изнасилования несовершеннолетней в Греции

Израильский голкипер греческого клуба «Волос» Борис Клейман был арестован за попытку изнасилования несовершеннолетней туристки и хранение наркотиков. Об этом сообщил Israelhayom.

11 апреля футболист якобы начал приставать к молодой бельгийке в одном из греческих баров. Клейман был там с одноклубником. При задержании у голкипера были обнаружены наркотические вещества. После первого судебного заседания, которое состоялось в четверг, 13 апреля, футболист был отпущен под залог в € 20 тыс., также ему запрещено покидать Грецию. Голкипер отрицает предъявленные обвинения. Он добровольно сдал ДНК-тест, чтобы доказать свою невиновность. Результаты будут известны в течение двух недель.

Борису Клейману 32 года. Он провёл один матч за сборную Израиля.

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