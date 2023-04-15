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«Краснодар-2» потерпел разгромное поражение от «Нефтехимика» в матче Первой лиги

«Краснодар-2» потерпел разгромное поражение от «Нефтехимика» в матче Первой лиги
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Сегодня, 15 апреля, на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске прошёл матч 27-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались местный «Нефтехимик» и «Краснодар-2». Финальный свисток Андрея Фисенко зафиксировал разгромную победу домашней команды со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт на 14-й минуте: точным ударом отметился Богдан Зорин. На 33-й минуте Константин Базелюк удвоил преимущество своей команды. На 50-й минуте Максим Барсов довёл счёт до разгромного.

«Нефтехимик» набрал 36 очков и поднялся с 13-й на восьмую строчку турнирной таблицы. В следующем туре нижнекамскую команду ждёт гостевой матч с «Акроном». «Краснодар-2» с 21 очком остаётся на последней строчке. В следующем туре краснодарскую команду ждёт домашний матч с «Кубанью».

Россия - Мелбет Первая лига. 27-й тур
15 апреля 2023, суббота. 17:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 0
Краснодар-2
Краснодар
1:0 Зорин – 14'   2:0 Базелюк – 33'   3:0 Барсов – 50'
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