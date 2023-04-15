«Краснодар-2» потерпел разгромное поражение от «Нефтехимика» в матче Первой лиги
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Сегодня, 15 апреля, на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске прошёл матч 27-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались местный «Нефтехимик» и «Краснодар-2». Финальный свисток Андрея Фисенко зафиксировал разгромную победу домашней команды со счётом 3:0.
Счёт в матче был открыт на 14-й минуте: точным ударом отметился Богдан Зорин. На 33-й минуте Константин Базелюк удвоил преимущество своей команды. На 50-й минуте Максим Барсов довёл счёт до разгромного.
«Нефтехимик» набрал 36 очков и поднялся с 13-й на восьмую строчку турнирной таблицы. В следующем туре нижнекамскую команду ждёт гостевой матч с «Акроном». «Краснодар-2» с 21 очком остаётся на последней строчке. В следующем туре краснодарскую команду ждёт домашний матч с «Кубанью».
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