«Кубань» и «СКА-Хабаровск» поделили очки в матче Первой лиги

Сегодня, 15 апреля, на стадионе «Кубань» в Краснодаре прошёл матч 27-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались местная «Кубань» и «СКА-Хабаровск». Финальный свисток Александра Машлякевича зафиксировал ничью — 2:2.

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте: Азат Байрыев вывел «Кубань» вперёд. На 43-й минуте Артём Архипов увеличил преимущество гостевой команды. На 52-й минуте Василий Алейников сократил отставание в счёте, а на 75-й Саид Алиев установил окончательный счёт — 2:2.

«Кубань» набрала 31 очко и занимает в турнирной таблице 14-е место. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Краснодаром-2». «СКА-Хабаровск» с 36 очками поднялся на 10-ю строчку турнирной таблицы. В следующем туре команда сыграет дома с ульяновской «Волгой».