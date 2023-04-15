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«Кубань» и «СКА-Хабаровск» поделили очки в матче Первой лиги

«Кубань» и «СКА-Хабаровск» поделили очки в матче Первой лиги
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Сегодня, 15 апреля, на стадионе «Кубань» в Краснодаре прошёл матч 27-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались местная «Кубань» и «СКА-Хабаровск». Финальный свисток Александра Машлякевича зафиксировал ничью — 2:2.

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте: Азат Байрыев вывел «Кубань» вперёд. На 43-й минуте Артём Архипов увеличил преимущество гостевой команды. На 52-й минуте Василий Алейников сократил отставание в счёте, а на 75-й Саид Алиев установил окончательный счёт — 2:2.

«Кубань» набрала 31 очко и занимает в турнирной таблице 14-е место. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Краснодаром-2». «СКА-Хабаровск» с 36 очками поднялся на 10-ю строчку турнирной таблицы. В следующем туре команда сыграет дома с ульяновской «Волгой».

Россия - Мелбет Первая лига. 27-й тур
15 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
2 : 2
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Байрыев – 10'   2:0 Архипов – 43'   2:1 Алейников – 52'   2:2 Алиев – 75'
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