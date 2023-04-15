Рашфорд арендовал самолёт за € 270 тыс. для романтического путешествия в Нью-Йорк

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд арендовал самолёт за € 270 тыс. для романтической поездки в Нью-Йорк со своей невестой Люсией Лои. Об этом сообщает Mirror.

Самолёт Boeing 737, арендованный футболистом, обычно перевозит более 125 пассажиров. Путешествие в Нью-Йорк состоялось в марте, когда нападающий покинул расположение сборной Англии из-за травмы. Рашфорду и Лои по 25 лет, они познакомились в 15-летнем возрасте. Пара была помолвлена в прошлом году. Маркус выложил в соцсети фотографии поездки, в том числе из Центрального парка Нью-Йорка.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 47 играх «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, отметившись 28 голами и 10 результативными передачами.