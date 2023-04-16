Кейта Бальде: не верьте слухам, что я хочу покинуть «Спартак», мне нравится здесь
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Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде опроверг информацию о том, что он хочет покинуть клуб после завершения текущего сезона.
«Говорят, что я могу уехать летом? Не верьте. Мне нравится в «Спартаке», я уважаю этот клуб. Мне здесь очень помогали в тяжёлый период времени. Мне правда нравится Россия, Москва и люди вокруг, в команде у нас отличная атмосфера. Всё в порядке, слава богу», – приводит слова Бальде Metaratings.
Бальде перешёл в «Спартак» в августе 2022 года. В последних трёх матчах во всех турнирах футболист отмечался забитым мячом. Всего в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги сенегальский форвард провёл шесть матчей и забил два гола. Также на счету Бальде один забитый мяч в трёх матчах Фонбет Кубка России.
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