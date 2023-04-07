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Форвард «Спартака» Бальде объяснил празднование гола жестом «часы» в матче с «Уралом»

Форвард «Спартака» Бальде объяснил празднование гола жестом «часы» в матче с «Уралом»
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Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде рассказал, почему отпраздновал гол жестом «часы» в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Уралом» (1:2). «Спартак» уступил по сумме двух матчей (2:3) и отправился в нижнюю сетку Пути регионов.

«Почему отпраздновал гол жестом «часы»? Я хотел сказать, что моё время пришло. Много работал, чтобы помогать команде, — я хочу забивать. Мой час пришёл», — сказал Бальде в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с тольяттинским «Акроном». Ранее соперник красно-белых прошёл московское «Динамо». «Акрон» одержал победу в серии пенальти (4:1). Основное время матча завершилось вничью — 0:0.

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