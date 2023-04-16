У «Ювентуса» одна победа в четырёх последних играх

В матче 30-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» в гостях минимально проиграл «Сассуоло» со счётом 0:1. А в субботу, 8 апреля, подопечные Аллегри со счётом 1:2 уступили «Лацио». Таким образом, туринцы одержали лишь одну победу в четырёх последних матчах.
Между двумя играми Серии А «Ювентус» одолел «Спортинг» (1:0) в четвертьфинале Лиги Европы. Также у них была ничья с «Интером» (1:1) в полуфинале Кубка Италии 4 апреля.
В следующих трёх играх во всех турнирах туринцам будут противостоять «Спортинг», «Наполи» и «Интер».
Ближайший матч «Ювентус» проведёт в четверг, 20 апреля, со «Спортингом» в выездном ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Начало матча – в 22:00 мск.
В таблице чемпионата Италии команда Аллегри располагается на седьмом месте, имея в активе 44 очка. Туринцы на четыре очка отстают от зоны еврокубков.
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