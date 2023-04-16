«Ювентус» в гостях уступил «Сассуоло» в матче Серии А

В матче 30-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» в гостях минимально проиграл «Сассуоло» со счётом 0:1.
На 64-й минуте встречи единственным мячом отметился форвард «Сассуоло» Грегоре Дефрель.
По воротам соперника «Ювентус» нанёс 13 ударов, три из которых пришлись в створ.
Единственная реальная возможность сравнять счёт была у защитника туринцев Федерико Гатти на 74-й минуте, но голкипер хозяев Андреа Консильи сделал невероятный сейв.
Напомним, победный мяч в ворота «Спортинга» в четверг, 13 апреля, забил именно Гатти. Игра с португальцами состоялась в рамках первого четвертьфинального матча Лиги Европы.
В таблице чемпионата Италии «Ювентус» располагается на седьмом месте, имея в активе 44 очка. Туринцы на четыре балла отстают от зоны еврокубков. «Сассуоло» занимает десятое место, набрав 40 очков.
- 16 апреля 2023
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