Сидней Гову поддержал Кристофа Галтье, которого обвиняют в расизме

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье, обвиняемый в расизме и дискриминации по вероисповеданию, получил поддержку со стороны Сиднея Гову, который пересекался со специалистом в «Лионе». Гову выступал за «ткачей» в тот период, когда Галтье был помощником Алена Перрена.

«Расист ли он? Я даже не ставлю перед собой такого вопроса. Я знал его хорошо, он тот, кого я всегда уважал и уважаю. Называть его расистом… Я даже думать об этом не хочу. Если вы хотите знать моё мнение, я не думаю, что Кристоф способен на расистские высказывания. Что касается самой этой ситуации, я думаю, есть контекст. Может быть, Рамадан в прошлом году создал много проблем для «Ниццы», спровоцировав какие-то разговоры, но обвинять после этого человека в расизме… Честно говоря, если вы спросите меня сегодня, я отвечу, что нет. Он всегда был открытым человеком, который по-человечески очень хорошо ко мне относился», – сказал бывший нападающий «Лиона» в интервью Canal +.