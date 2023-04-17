Индзаги: лучшим игроком матча с «Интером» всегда становится голкипер соперника

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о поражении подопечных в матче Серии А с «Монцой» (0:1).

«Команда провела хороший первый тайм, явно заслуживая лучшего результата, потом, чем дольше шло без гола, мы напрягались и теряли свою формацию. Это копия матчей против «Фиорентины» и «Салернитаны», мы разочарованы и злы.

Это неправда, что мы не беспокоимся за Серию А и хотим играть только в кубковых соревнованиях. Мы очень хотели выиграть, этот отрицательный результат замедляет наш прогресс в лиге.

Инциденты сменяют игру. Если посмотреть на последние три домашних матча, наша статистика на самом деле была лучше, чем в ЛЧ и Кубке Италии. В Серии А всё идёт не так, как хотелось бы. Возможно, это не случайность, что лучшим игроком матча всегда становится голкипер соперника, будь то Грегорио, Очоа или Дронговски.

Возможно, команда испытывает давление, что нам очень нужны очки в Серии А. Это разочаровывает нас, мы теряем свою остроту и не продвигаем мяч», приводит слова Индзаги La Gazzetta dello Sport.

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