Руководство «Интера» поставило Индзаги условия для сохранения работы в клубе

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги провёл встречу с руководством клуба после поражения команды от «Монцы» (0:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии.

На встрече присутствовали представители правления клуба во главе с президентом Стивеном Чжаном и генеральным директором Джузеппе Мароттой. В клубе недовольны последними результатами команды и надеются, что Симоне Индзаги исправит ситуацию. Будущее Индзаги на посту главного тренера миланского клуба будет зависеть от исхода противостояния 1/4 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» и попадания команды в Лигу чемпионов на следующий сезон, сообщает Football Italia.

В последних пяти матчах итальянской Серии А «Интер» потерпел четыре поражения и один раз сыграл вничью. Команда выпала из первой четвёрки таблицы Серии А и находится на пятом месте, набрав 51 очко в 30 матчах.