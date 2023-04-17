Бышовец: увольнение Йокановича — вопрос времени

Бывший главный тренер московского «Динамо» Анатолий Бышовец прокомментировал победу команды над «Пари Нижний Новгород» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 3:1.

«Можно говорить, что у «Динамо» повысились возможности в борьбе за тройку в психологическом плане. Многое будет зависеть от предстоящих матчей. Но оптимизма после матча с «Пари НН» у бело-голубых быть не должно. Радоваться можно только итоговому счёту, который позволил сделать удачные замены главного тренера.

Плюс преждевременно нижегородцы начали играть на сохранение счёта. Потенциал футболистов «Динамо» даёт основание надеяться болельщикам на призовые места в этом сезоне. «Динамо» надо рассчитывать только на себя и не надеяться, что соперники будут терять очки. Ближайшие матчи дают хорошие шансы закончить чемпионат на высоких местах.

Увольнение Йокановича — вопрос времени. Надо ждать окончания чемпионата и принимать решение по главному тренеру. Но Славише не удалось реализовать потенциал, который есть у «Динамо», эта команда могла рассчитывать на большее. Йокановичу не удалось поставить командную игру», – приводит слова Бышовца Metaratings.