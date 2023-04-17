Считаем шансы «Арсенала» и квартиры Мане. ХиТ#142

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Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube!

Описание и таймкоды:

00:17 — Привет, Холанд!

01:08 — Что случилось с «Арсеналом»?

15:38 — «Челси»: функции Фернандеса и мотивация Боули

31:26 — «Бавария»: шокированный Мюллер и токсичный Мане

45:09 — «ПСЖ»: шедевр Мбаппе и песня Кимпембе

59:36 — «Барса»: возвращение Месси и странная расстановка

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Гриша отслеживает всё самое сочное про чемпионат Англии в своём телеграм-канале.

Кирилл описывает кризис «Интера» в двух фразах.

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