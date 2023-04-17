Считаем шансы «Арсенала» и квартиры Мане. ХиТ#142
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Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube!
Описание и таймкоды:
00:17 — Привет, Холанд!
01:08 — Что случилось с «Арсеналом»?
15:38 — «Челси»: функции Фернандеса и мотивация Боули
31:26 — «Бавария»: шокированный Мюллер и токсичный Мане
45:09 — «ПСЖ»: шедевр Мбаппе и песня Кимпембе
59:36 — «Барса»: возвращение Месси и странная расстановка
Подписывайтесь на телеграм-каналы «Окко Спорт» и «Чемпионат».
Гриша отслеживает всё самое сочное про чемпионат Англии в своём телеграм-канале.
Кирилл описывает кризис «Интера» в двух фразах.
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Комментарии
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